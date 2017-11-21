В Зимбабве ушел в отставку 93-летний президент

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, который руководит страной уже 37 лет, ушел в отставку. Об этом сообщает Associated Press и Reuters.

По информации Reuters, решение было добровольным и вступает в силу немедленно. Об отставке президента сообщил спикер местного парламента Джейкоб Муденда, по словам которого, письмо об отставке он получил от президента.

В парламенте Зимбабве 21 ноября проходили слушания об объявлении импичмента главе государства. По мнению представителей правящей партии, Мугабе слишком стар, чтобы управлять страной.

Ранее Мугабе отказался уходить со своего поста, потому что не считает, что для этого есть повод. Президент уверял, что выступит в декабре на конгрессе правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) в качестве председателя.

AFP также сообщало о готовящейся отставке президента Зимбабве. Покинуть свой пост Мугабе призвали в ZANU PF, а на его место выдвинули бывшего вице-президента страны Эммерсона Мнангагву.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот. Военные задержали президента страны Роберта Мугабе, его жену Грейс, а также министра финансов Игнейшуса Чомбо.

Причиной переворота стало отстранение вице-президента Мнангагвы от должности вице-президента и желание Мугабе назначить на его должность свою жену — Грейс Мугабе.

Роберт Мугабе, которому в 2017 году исполнилось 93 года, возглавляет страну с 1980-х годов. Западная пресса называла его «старейшим диктатором мира».