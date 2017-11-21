Автора «Новой» Али Феруза неожиданно вывезли в Басманный суд. Заявление редакции

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Автор «Новой газеты» Али Феруз вечером 21 ноября связался с редакцией и сообщил, что сотрудники полиции везут его из Центра содержания иностранных граждан в Басманный районный суд Москвы.

Полицейские показали ему протокол об административном правонарушении. По всей видимости, это связано с проверкой, прошедшей 16 ноября в «Новой газете». Напомним, что 16 ноября в редакцию «Новой» пришли сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО Москвы. Их интересовало трудоустройство иностранных граждан в редакции.

Полиция не нашла ни одного нарушения, и это записано в протоколе.

Несмотря на это, 21 ноября в 19:00 Феруза на полицейской машине повезли в Басманный суд.

Время, в которое полиция решила вывезти нашего автора (суд закрыт для посетителей после 18:00), говорит о том, что, по-видимому, судьбу Али Феруза хотят решить без лишних свидетелей.

Мы, коллеги и друзья Али, будем находиться в суде, у суда, в аэропортах, откуда Али могут отправить в Узбекистан, до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Напомним, что Али Феруз обвиняется в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. В конце августа Басманный суд приостановил решение о выдворении Феруза из России в Узбекистан после запрета Европейского суда по правам человека на перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ.

Сейчас Феруз находится в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) — гражданин Узбекистана. На родине ему грозит опасность за отказ сотрудничать со спецслужбами, а также из-за гомосексуальной ориентации.

Последние годы Али безуспешно пытался получить убежище в России. 1 августа 2017 года Басманный суд постановил принудительно выдворить его из России в Узбекистан из-за нарушения миграционных правил (в 2012 году Али потерял паспорт).

Позже Мосгорсуд приостановил выдворение Феруза из-за решения ЕСПЧ о запрете перемещения журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. При этом, в соответствии с постановлением Мосгорсуда, Али Феруз должен оставаться в Центре временного содержания иностранных граждан.