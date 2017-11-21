В СПЧ Чечни сообщили о задержании прибывших из Ирака и Сирии женщин

Несколько возвращенных в Россию из зон боевых действий в Ираке и Сирии жительниц Дагестана отправили под стражу. Об этом сообщила член совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова, передает РИА Новости.

«Возвращена 21 женщина. Пять были арестованы, а четыре из них остаются под стражей в СИЗО, одна — под домашним арестом, и это на территории Дагестана», — сказала Саратова.

По ее словам, у некоторых из этих женщин есть грудные дети, которых сразу же по возвращении забрали и передали родственникам, а матерей отправили в следственный изолятор на два месяца.

Саратова уточнила, что в списке летевших в последнем самолете, была жительница Ингушетии Катоева Хеда.

«По странным обстоятельствам ее как-то с самолета сняли, и буквально на днях она родила в лагере в Сирии. По некоторой информации, есть такие разговоры, якобы по указанию главы Ингушетии эту женщину сняли с самолета», — отметила Саратова.

Ранее «Кавказский узел» сообщил, что жители Чечни смогли вернуться из Сирии после согласия на уголовное преследование.

В ноябре из Сирии спецрейс вывез в Грозный более 40 женщин и детей.

В конце октября более 100 женщин обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь им вернуться из Сирии и Ирака. По словам Москальковой, одним из условий их возвращения должно быть их неучастие в преступной деятельности.

Кампания по вывозу женщин и детей из зоны боевых действий в Сирии и Ираке началась летом этого года.

Анастасия Тороп