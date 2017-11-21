Петр Толстой попросил Минкульт и Генпрокуратуру проверить представленный на «Артдокфесте» фильм о войне на Украине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает недопустимым показ документального фильма о событиях на юго-востоке Украины режиссера Евгения Титаренко «Война ради Мира», который включен в одну из программ фестиваля «Артдокфест», и попросил Генпрокуратуру и министерство культуры проверить его «на соответствие законодательству России». Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для запросов послужило то, что Титаренко в 2014–2015 годы был добровольцем украинского медицинского батальона «Госпитальеры», входившего в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор».

Толстой полагает, что в фильме могут быть «публичные призывы к экстремизму и терроризму».

К тому же, уточняет депутат, «показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения Минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины — героями и благодетелями», недопустим.

«Можно долго спорить, что данный фильм — это субъективное мнение его автора, которое имеет право на жизнь. Но, по моему искреннему убеждению, не имеет, особенно, если нарушает законодательство, но в этом пусть разбираются компетентные органы», — добавил Толстой.

Президент «Артдокфеста» Виталий Манский рассказал «Медузе», что в России «Войну ради мира» никто не видел, поэтому претензии к фильму «выглядят странно».

Как уточнил Манский, картина представляет собой прямой репортаж с войны без закадрового текста и комментариев.

«Странно, что вице-спикер 145-миллионного государства занимается проверкой одного фильма, который планируется к показу в зале со 145 посадочными местами в Москве», — сказал Манский.

11-й Международный фестиваль документального кино «Артдокфест-2017» пройдет в Москве с 6 по 12 декабря. В рамках внеконкурсной программы фестиваля запланирован показ фильма украинских документалистов «Война ради Мира».

Анастасия Тороп