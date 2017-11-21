В Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова

обновлено Керимов задержан по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Reuters со ссылкой на офис французского прокурора.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в городе Ницца.

По данным пресс-службы посольства России во Франции, Керимова задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставили в полицейский участок.

На место выехали сотрудники российской дипмиссии, «которые обеспечивают сейчас всю возможную консульскую поддержку Керимову».

Какие обвинения выдвинуты Керимову, официально пока не сообщается. Информации о том, как долго он может пребывать под стражей во Франции, пока также нет.

В марте этого года издание Nice Matin сообщало, что на предполагаемой вилле Керимова на Лазурном берегу прошли обыски в рамках расследования о законности финансовых операций по приобретению недвижимости.

По информации издания, сенатор владеет недвижимостью на Антибах, общая площадь которой составляет 90 тысяч квадратных метров. Площадь самой виллы достигает 12 тысяч квадратных метров.

Помощник миллиардера тогда заявлял, что Керимов не имеет собственности за пределами России.

Напомним, что Сулейман Керимов стал членом Совета Федерации от Дагестана в 2008 году. Он занимает 21-ое место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» за 2017 год он занимает 21-ое место, его капитал оценивается в 6,3 млрд долларов.

Анастасия Тороп