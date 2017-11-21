Путин и Трамп обсудили по телефону конфликт в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликт в Сирии. Об этом сообщает AP со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что беседа длилась около часа. Во время разговора лидеры двух стран также обсудили Украину, Иран, Северную Корею и Афганистан.

Переговоры с Трампом состоялись после визита в Россию президента Сирии Башара Асада, на встрече с которым Путин сообщил о своем предстоящем разговоре с Трампом.

«На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра — с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран региона», — сказал Путин.

Позднее состоялся телефонный разговор лидеров России и Катара. Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам конфликтов на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива, а так в Сирии.

На встрече с президентом Сирии Башаром Асадом Путин заявил, что «в самое ближайшее время» удастся поставить «окончательную точку» в борьбе с терроризмом в Сирии.

Президент России также представил сирийского лидера руководящему составу Минобороны России и Генерального штаба ВС РФ, которые прибыли в Сочи на совещания по вопросам военного строительства и госпрограммы вооружения.

В середине ноября во время короткой беседы на саммите АТЭС Путин и Трамп подтвердили решимость вести войну с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) вплоть до его окончательного поражения. Усилия двух стран позволили «увеличить потери ИГ на поле боя в последние месяцы».