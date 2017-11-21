Российский этап Кубка мира по биатлону исключили из программы сезона

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался включать российский этап в предварительный календарь Кубка мира сезона-2018/19 в связи с опубликованным ранее докладом независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. Об этом сообщается на сайте IBU.

Этапы Кубка мира состоятся в Словении, Австрии, Чехии, Германии, Италии, Канаде, США, Швеции и Норвегии. Первый этап пройдет в словенском Поклюке 3—9 декабря.

На следующем заседании, которое пройдет 9—10 декабря в Австрии, Исполком обсудит, следует ли предпринимать какие-либо меры на основании работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), касающейся Олимпийского комитета России (ОКР).

В феврале IBU предложил России отказаться от проведения чемпионат мира по биатлону в 2021 году. МОК рекомендовал отказаться от проведения в России крупных соревнований до окончания расследования информации из доклада. Добровольного отказа IBU не получил и самостоятельно лишил Тюмень права проводить чемпионат.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 26 ноября в Швеции.

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Ранее стало известно, что МОК предъявил обвинения в манипуляциях с допинг-пробами двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Зайцевой.

Напомним, 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах. Совет WADA заявил, что российская сторона не выполнила предъявленные к ней требования.

Такое решение может поставить под угрозу участие российской сборной в ОИ-2018.

Расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

На основании доклада паралимпийскую сборную России отстранили от участия в Олимпийских Играх. До Олимпиады также не допустили сборные России по легкой и тяжелой атлетике.

Анастасия Тороп