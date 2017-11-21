В Лиге чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Марибором»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором». Матч, прошедшей в Москве, завершился со счетом 1:1. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА красно-белые сыграли вничью со словенцами.



📖 Отчет о матче #СпартакМарибор (1:1): https://t.co/81peIB9bDb pic.twitter.com/tgRaVGzxzt — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 21, 2017

На 82-й минуте счёт открыл Зе Луиш («Спартак»). Однако в компенсированное ко второму тайму время словенцам удалось отыграться после точного удара Ясмина Мешановича.

За тур до окончания группового турнира московский клуб гарантировал место в плей-офф Лиги Европы, но еще имеет шансы и на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спартак», набрав 6 очков, занимает третье место в группе Е. На первом месте идет «Ливерпуль» (8 очков), на втором — «Севилья» (7).

Следующий матч «Спартак» проведет с «Ливерпулем» в Англии 6 декабря.