Трамп рассказал о телефонных переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп остался доволен состоявшимся телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

«У нас был замечательный разговор с Владимиром Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что разговор с Путиным длился почти полтора часа.

Президент США также добавил, что они с российским лидером «поговорили очень решительно».

Кремль, уточняя подробности разговора, добавил, что Путин рассказал Трампу о результатах недавней встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, который выразил готовность провести в стране конституционные реформы, а также парламентские и президентские выборы.

«С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — добавили в Кремле.

Накануне сообщалось, что президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликт в Сирии, Украину, Иран, Северную Корею и Афганистан