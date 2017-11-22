Дисквалификацию хоккеиста Зарипова сократили до полугода

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сократила срок дисквалификации трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова с двух лет до полугода. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, что хоккеист не принимал запрещённый препарат псевдоэфедрин целенаправленно, а стал жертвой ошибки. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«Мы рады, что один из самых именитых и опытных игроков лиги, четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина вновь выйдет на лёд и будет радовать своим мастерством болельщиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Зарипов сможет заключить контракт с одним из клубов Лиги, когда в КХЛ поступят все необходимые документы, подтверждающие решение о сокращении дисквалификации.

Решение CAS было принято на основании большого количества документов и доказательств экспертиз, предоставленных Зариповым. Суд решил, что в употребленном хоккеистом продукте, который стал причиной его положительной-допинг пробы, не должно содержаться псевдоэфедрина – продукт оказался «зараженным».

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Напомним, что в конце июля Зарипов был отстранен от турниров под эгидой ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17.

36-летний Данис Зарипов — один из наиболее титулованных и результативных российских хоккеистов, выступающих в КХЛ. Он единственный, кто четыре раза выигрывал Кубок Гагарина — дважды в составе «Ак Барса» и дважды в магнитогорском «Металлурге».