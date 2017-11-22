Uber скрыл кражу более 50 млн личных данных клиентов и сотрудников

Американская компания Uber в 2016 году подверглись мощной хакерской атаке, в результате которой были украдены личные данные 57 млн клиентов и водителей службы онлайн-такси. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет издание, были похищены имена, адреса электронной почты и номера телефонов около 50 миллионов клиентов сервиса, а также данные примерно семи миллионов водителей, включая информацию о более чем 600 тысячах водительских прав.

В связи с сокрытием информации об атаке, из компании был уволен исполнительный директор компании Трэвис Каланик, в том числе за то, что заплатили хакерам выкуп в размере 100 тысяч долларов.

Новый генеральный директор Uber Дара Хосровшахи опубликовал официальное заявление по поводу этого инцидента.

«Недавно я узнал, что в конце 2016 года нам стало известно, что два человека вне компании неправильно работали с пользовательскими данными, размещенными на стороннем облачном хранилище, которое мы используем. Этот инцидент не нарушил наши корпоративные системы или инфраструктуру», — написал он.

В январе 2016 года прокуратура Нью-Йорка оштрафовала Uber на 20 тысяч долларов за то, что компания не сообщила вовремя о произошедшей в 2014 году утечке данных.