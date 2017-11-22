Минобороны: реальный уровень военных расходов России снижается относительно ВВП

Реальный уровень военных расходов России относительно ВВП снижается, сообщила заместитель министра России Татьяна Шевцова. Об этом сообщает Интерфакс.

«В проекте федерального закона „О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“ расходы по разделу „Национальная оборона“ в 2018–2020 годах составляют соответственно 2,8; 2,7 и 2,5% от ВВП», — заявила Швецова.

При этом, добавили в ведомстве, учитывая инфляцию и прогнозируемый рост ВВП в 2018–2020 годах, реальный уровень военных трат относительно ВВП будет еще ниже.

Напомним, что 15 ноября консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) обнародовала результаты отчета «Перспективы глобальной обороны».

Эксперты пришли к выводу, что Российская Федерация занимает седьмое место в рейтинге крупнейших оборонно-промышленных стран мира с долей в ВВП размером 5,32% и общей суммой затрат 69,2 млрд долларов.