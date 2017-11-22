Правительство утвердило новый вид визы для въезда в Россию

В России появился новый вид въездной визы, которую будут выдавать с целью получения разрешения на временное проживание. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится в постановлении на сайте правительства России.

«Категория „обыкновенная виза“ дополнена новой разновидностью — обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание», – уточняется в постановлении.

В нем также отмечается, что обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание. Такая виза на въезд может быть только однократной.

«Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной», — сообщают в правительстве.