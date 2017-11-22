Сечин не придет в суд над Улюкаевым до конца года из-за «напряженного графика»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ни в настоящее время, ни в дальнейшем никак не сможет посетить Замоскворецкий районный суд столицы и дать показания в качестве свидетеля по делу экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Причина — опять же его рабочий график, сообщил в письме к суду адвокат главы «Роснефти».

«Поступило уведомление от адвоката Клёна, представляющего интересы Сечина о том, что он не может явиться», — сообщила сторонам в начале заседания судья Лариса Семенова.

В письме адвокат перечислял встречи и служебные командировки доверителя, из-за которых он не мог явиться ранее. При этом адвокат информировал, что не сможет явиться Сечин и в дальнейшем, поскольку «до конца года ожидается усиление напряженности в его графике».

«Сечин подтверждает все ранее данные им показания и просит огласить их в его отсутствии», — цитировала письмо адвоката судья.

На этом тема с главным свидетелем обвинения была закрыта.

За день до заседания 22 ноября, уже было известно, что в Замоскворецкий суд глава «Роснефти» не придет, хоть ранее ему и выписали очередную повестку на эту дату. Накануне пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил журналистам, что в эти дни Сечин принимает премьер-министра Дмитрия Медведева на новом объекте «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Между тем, в пресс-службе правительства «Ведомостям» сообщили, что Медведев к среде вернется в Москву, потому что 22 ноября у него запланированы мероприятия в столице. У Сечина, однако, снова обнаружился «плотный график» — по словам главы «Роснефти», он не поедет в Москву, поскольку сегодня в ХМАО будет «подводить итоги поездки премьера».

Напомним, Замоскворецкий суд с 13 ноября пытается вызвать Сечина в качестве свидетеля. Первый раз глава «Роснефти» не пришел, так как якобы не получил повестку, при этом сотрудники компании отказывались принимать повестку у приставов, сообщала судья. В «Почте России» сообщали, что повестка адресату была доставлена еще 10 ноября. Во второй раз Сечин не явился из-за того, что был в командировке. Сам он недавно заявил СМИ, что «постарется» явиться в суд, как только позволит график.

Согласно закону, свидетель может не явиться в суд по уважительным причинам: болезнь, командировки или личные обстоятельства. Если суд решит, что свидетель уклоняется от явки, его могут привести судебные приставы. Судья Лариса Семенова так не считает.