Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента певца.

«Это действительно, к сожалению, так случилось», — сказала она.

Эту информацию на странице певца в фейсбуке подтвердила его семья.

«После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он скончался сегодня утром 22 ноября в окружении семьи близ его дома в Лондоне», — говорится в сообщении.

В 2015 году Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. ​Впоследствии из-за болезни он неоднократно отменял свои выступления.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске.

Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания).

В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).

Хворостовский был одним из самых известных оперных певцов в мире и выступал на многих престижных оперных сценах. В частности, в нью-йоркской Метрополитен Опере, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла-Скала, Венской и Берлинских государственных операх и Мариинском театре Санкт-Петербурга.