Плотницкий не покинул ЛНР и провел совещание с министрами

В среду утром глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий провел правительственное совещание, сообщили «Новой газете» в его пресс-службе.

На нем, в частности, присутствовали руководитель администрации Ирина Тейцман, начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов и глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева.

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет, отказавшийся признать собственную отставку, обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Административные здания в центре Луганска остаются под контролем как представителей МВД, лояльных Корнету, так и военизированных подразделений, прибывших из самопровозглашенной Донецкой народной республики. При этом силовые структуры ЛНР, в частности, Министерство государственной безопасности и Народная милиция, сохраняют нейтралитет.

Прокуратура отказывается выполнять требование о выдаче замов прокурора. Все они остаются на рабочих местах. Здание ГТРК ЛНР заблокировано силовиками из Донецка.