Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах

Совет Федерации России одобрил закон о СМИ-иноагентах, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, «За» проголосовали 154 человека, один воздержался, «против» не высказался никто.

Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин. Напомним, ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) посоветовал Совфеду вернуть законопроект о СМИ-иноагентах обратно в Госдуму.

Ранее 15 ноября законопроект о СМИ-иноагентах был одобрен Госдумой. Принятые поправки позволяют признавать работающие в России средства массовой информации иностранными агентами, если те получают финансирование из-за рубежа.

После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами. Кроме того, таким СМИ будет грозить ответственность за нарушение законодательства об иноагентах.

Уведомления о возможном признании иноагентами уже получили работающие в России редакции телеканала «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки», и проектов «Радио Свободы» — «Idel.реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио» на чеченском языке, а также татаро-башкирская служба издания.

Также СМИ сообщали о «возможном» признании иноагентами телеканалов CNN и Deutsche Welle.

Напомним, идею внесения зарубежных СМИ в реестр иноагентов парламентарии стали обсуждать после того, как Минюст США потребовал от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента в стране. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя российского телеканала вместе со всеми счетами компании.