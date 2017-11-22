Российскому сенатору Сулейману Керимову продлили на сутки срок задержания во Франции

Задержанному во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову продлили на сутки срок задержания. Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Эту информацию агентству подтвердил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам собеседника агентства, сенатору пока не предъявили обвинение. В свою очередь источник телеканала «Россия 24» (ВГТРК) сообщил, что Керимов отказался признать свою вину.

«Сулейман Керимов поговорил с представителями французской прокуратуры. Он не признал никаких обвинений», — сказал собеседник телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан прибывший из Москвы Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок. Сообщалось, что российский сенатор был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов, однако официально о причинах задержания пока не сообщалось.