Строителям посольства МИД России в Панаме после публикации «Новой» начали срочно погашать долги по зарплате

Фирма «Ремстрой-Алексс», строящая посольство Министерства иностранных дел (МИД) России в Панаме, начала в срочном порядке погашать перед строителями задолженности по зарплате, которые составляли до четырех тысяч долларов каждому. Об этом «Новой» сообщили герои публикации «Посольство на костях».

По словам плиточника Ахмеда Танкаева, долг перед которым составлял почти четыре тысячи долларов, его «полностью рассчитали», и он не уверен, что это случилось бы без вмешательства журналистов. По сведениям «Новой», полный расчет произведен еще как минимум с двумя героями публикации, еще одному человеку заплатили большую часть от долга.

Кроме того, как стало известно «Новой», после выхода статьи на объекте в Панаме развернулась бурная деятельность со стороны местного руководства объектом. В частности, некоторых строителей вывели на рабочие места даже в выходные, поскольку нужно было срочно закрыть «процентовку» — объем выполненных работ для выплат денег по долгам.

Напомним, «Новой» стало известно о многочисленных нарушениях на строящемся посольстве МИД России в Панаме, которое возводится по бумагам не меньше 12 лет. Рабочие отправляются туда по туристическим визам, им хронически задерживают заработную плату, они часто болеют, а в больницах их не всегда соглашаются лечить из-за просроченных страховок (фирма при этом не всегда готова выделить деньги на лечение). Как минимум два человека умерли от сердечных приступов, причем в одном случае, как известно редакции, строителя можно было бы спасти, если бы медицинская помощь была оказана вовремя.

В данный момент редакция ждет официального ответа на запрос от Министерства иностранных дел по ситуации на строящемся объекте в Панаме. Руководитель фирмы «Ремстрой-Алексс» Олег Чекалин проигнорировал и звонки журналистов, и вопросы, отправленные в офис компании.