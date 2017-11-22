В Госдуме предложили блокировать номера телефонных террористов

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению поправок в закон «О связи», депутаты предложили обязать операторов связи блокировать номера, с которых сообщают о ложных минированиях, сообщает РБК.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, изменения помогут прекратить «чудовищную волну ложных звонков, из-за которых уже несколько месяцев страдают россияне».

Пискарев уточнил, что процедура блокирования будет осуществляться по запросу правоохранительных органов. Депутат также рассказал, что операторов могут обязать определять подлинный номер абонента, с которого поступают сообщения о ложных терактах.

Глава комитета добавил, что в подготовленном документе речь идет как о мобильных номерах, так и о стационарных, а также о текстовых и голосовых сообщениях.

Инициаторами внесения поправок стали сам Пискарев, спикер нижней палаты Вячеслав Володин и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Поправки планируют рассмотреть 23 ноября.

Напомним, с 10 сентября в России началась волна звонков о минировании зданий. В результате в десятках городов были эвакуированы сотни тысяч человек. Эвакуация коснулась Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. По факту звонков были возбуждены уголовные дела.

По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, за первую половину 2017 года в России за телефонный терроризм осудили 350 человек.