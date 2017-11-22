Суд оштрафовал Умара Джабраилова на 500 тысяч рублей

Суд признал бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова виновным в хулиганстве с применением оружия после стрельбы в гостиничном номере отеля Four Seasons в центре Москвы и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств меценатство Джабраилова, возраст и первое привлечение к ответственности.

Судья также постановил уничтожить наградной пистолет, из которого Джабраилова стрелял в гостиничном номере в Москве.

Сам Джабраилов заявил на заседании суда, что доволен приговором. При этом он отказался отвечать на вопрос, что заставило его стрелять, а также не стал называть сумму, которую уплатил отелю в качестве компенсации. Бывший сенатор заявил, что планирует в дальнейшем брать в руки оружие только «чтобы защищать родину».

Представители Джабраилова также сказали, что довольны приговором. «Главное что не судимость», — отметили они.

Напомним, 29 августа бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок в своем гостиничном номере отеля Four Seasons в Москве. После этого его задержала полиция.

Сначала Джабраилов объяснил выстрелы «досадной оплошностью»: он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался. Позже он обвинил сотрудников отеля в провокации. Причину разногласий с сотрудниками отеля бизнесмен не раскрыл, назвав ее «очень грустной».

По данным СМИ, в крови экс-сенатора обнаружили наркотические вещества. Сам экс-сенатор отрицал, что употребляет наркотики. Однако позднее специалисты Московского научно-практического центра наркологии подтвердили наличие кокаина в крови у стрелявшего Джабраилова, писал «Коммерсант».

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни с 2004 по 2009 годы. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам, а также входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.