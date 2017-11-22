Полиция ЛНР арестовала всех сотрудников прокуратуры ЛНР

обновлено в 13:21 МВД ЛНР и спецназ ДНР «Витязь» штурмовали генеральную прокуратуру ЛНР совместно. По нашей информации, арестовали генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и военного прокурора ЛНР Сергея Разно, остальных отпустили. Вчера был арестован следователь прокуратуры Леонид Ткаченко.

Как стало известно «Новой газете», Министерство внутренних дел (МВД) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) арестовало всех сотрудников прокуратуры ЛНР.

Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей. Людей увели в здание Народного совета ЛНР. В настоящее время это здание заблокировано и используется МВД ЛНР в своих целях.

Сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как глава МВД ЛНР Игорь Корнет (ранее его уволили, но он отказался покинуть свой пост), предложил главе ЛНР Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.

Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию руководителя администрации ЛНР Ирину Тейцман, начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова и главу ГТРК ЛНР Анастасию Шуркаеву. Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Напомним, в среду утром Плотницкий провел правительственное совещание с участием Тейцман, Селиверстова и Шуркаевой.

Накануне Корнет объявил об арестах Тейцман, Селиверстова и Шуркаевой. Он утверждал, что аресты проведены по решению Плотницкого. «Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов», — сообщал он.

В свою очередь Плотницкий обвинил уволенного главу МВД в попытке дестабилизировать ЛНР. В его заявлении говорится, что Корнет был отправлен в отставку законным образом, а его попытки оспорить это решение «перешли все границы допустимого»

Во вторник «Новая газета» сообщила, что центр Луганска, включая административные здания, захватила группа неизвестных людей в военной форме. Позднее стало известно, что эти люди — военные из ДНР.