Лингвист не нашла в словах Улюкаева элементов вымогательства у Сечина взятки

Защита экс-министра Алексея Улюкаева сегодня вызвала в Замоскворецкий суд столицы ученого, доктора филологических и юридических наук, специалиста в области криминалистики и судебной экспертизы, профессора университета им. Кутафина Елену Галяшину.

Ученая пояснила суду, что ее специализация — фоноскопическая и видеофоноскопическая экспертиза, судебное речеведение, автороведческая и лингвистическая экспертиза. Она по обращению адвокатов подсудимого изучала в копиях фонетические и психолого-лингвистические экспертизы, проведенные экспертами от следствия и касающиеся расшифровки разговоров Улюкаева и Сечина как по телефону, так и в ходе личной встречи в офисе «Роснефти». Выводы привлеченных следствием экспертов естественно свидетельствовали о вине Улюкаева.

В свою очередь профессор Галяшина, изучив содержимое и заключение экспертиз следствия, пришла к выводу, что одна из экспертиз была выполнена «неполно» и «не всесторонне», некоторые эксперты «не имели должной компетенции» и допустили путанницу, когда на ключевые вопросы отвечал например эксперт психолог вместо эксперта лингвиста или эксперта фонографиста и наоборот. Кроме того, по словам Галяшиной, в заключении экспертов не были описаны свойства экспертиз — какую копию они исследовали, на каком носителе, а также не были приведены результаты анализов слов.

И наконец, отмечала специалист, экспертизы проводились без использования научных методов и необходимого оборудования, «заключенин носит интуитивный характер».

«Экспертиза разговоров проводилась с использованием бытового, стандартного программного обеспечения, которое входит в обычный Windows и позволяет просто прослушивать файл, но не позволяет проводить исследования», — обратила внимание специалист, добавив, что экспертиза проведилась в негосударственном экспертном учреждении.

По ее словам, эксперты должны были проходить обязательную проверку на слышимость, чтобы уметь четко слышать фонограмму и дословно воспринимать диалоги. «Эти требования не были выполнены», — отметила эксперт.

В ходе изучения экспертного анализа телефонного разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября 2016 года специалист пришла к выводу, что инициатором этого разговора ипоследующей встречи в тот же день был именно Сечин.

«Звонят в приемную Улюкаева. Сечин поясняет, что у него есть неисполненные поручения, что накопилась масса вопросов и он прямо приглашает на свою территорию в офис, — отмеnbkf Галяшина. — И Улюкаев не сразу соглашается, обсуждает занятость, даже выдвигается вариант встретиться во время командировке обоих в Лиме. В конце концов Улюкаев вздыхает и соглашается подьезать в офис: “Ну, давай в 17…”».

«Скажите, соответствует ли речевое поведение Сечина человеку, которому угрожают, и речевое поведение Улюкаева — человеку, который вымогает?» — спросила специалиста адвокат экс-министра Виктория Бурковская, имея ввиду уже встречу в офисе «Роснефти».

«Нет, здесь каких-то речевых указателей на угрозы или вымогательство нет. Здесь радостное, доброжелвтельное дружелюбное отношение. Видно что собеседники рады общению», — ответила Галяшина.

Именно Сечин, по словам специалиста, «инициировал взятие сумки». «Глава «Роснефти» сказал: “Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну, вообще-то, можешь считать, что задание выполнено. Забирай, клади и пойдем чайку попьем”, — процитировала Галяшина Сечина и подчеркнула:— Очень важно, что в конце фразы “задание выполнено” стоит точка. Это значит, что эта и последующая фраза могут быть не связаны между собой».

«Какие лексические средства указывают на понимание Улюкаевым того, что ему передается сумка с двумя миллионами долларов?» — уточнила защита. «Таких лексических средств я не нашла», ответила эксперт.

Ранее стало известно, что глава «Роснефти» Игорь Сечин ни в настоящее время, ни в дальнейшем никак не сможет посетить Замоскворецкий районный суд столицы и дать показания в качестве свидетеля по дел Улюкаева. Причина — его рабочий график.

Сечин — главный свидетель обвинения в деле Улюкаева. Экс- министра обвиняют в получении взятки от Сечина в размере двух миллионов долларов за согласование сделки, в рамках которой «Роснефть» получила пакет акций «Башнефти». Улюкаев не признает свою вину и обвиняет Сечина в провокации взятки.