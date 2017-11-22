В Кремле не нашли подтверждения аварийного выброса рутения-106

Ни одно ведомство в России не обнаружило информации о возможной аварии или других причинах, которые могли привести к выбросу радиоактивного рутения-106. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере», — заверил Песков.

О высокой концентрации рутения-106 накануне сообщил Росгидромет. По информации ведомства, в конце сентября экстремальное загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось на Урале, высокое — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону.

Повышение допустимой нормы с 25 сентября по 1 октября фиксировали «все посты, расположенные в Южном Урале».

В производственном объединении «Маяк» (входит в «Росатом») предположили, что утечка вещества могла произойти из-за нарушения герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Однако причастность к загрязнению воздуха отвергли.

В свою очередь, «Гринпис»попросил прокуратуру проверить комбинат «Маяк», который находится на Южном Урале. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива», — пояснили в организации.