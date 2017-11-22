Суд в четвертый раз направит повестку Сечину

Защита экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева вновь — в четвертый раз — попросила выслать повестку в Замоскворецкий суд Москвы главе Роснефти Игорю Сечину.

Последний, ссылаясь на «загруженный график», 22 ноября в третий раз не явился в суд. Более того, его адвокат направил в суд письмо, в котором сообщил, что Сечин из-за графика не сможет явиться как минимум до конца года и не против оглашения его письменных показаний.

«Мы просим вас вызвать свидетеля Сечина в следующее судебное заседание», — заявила адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. «Защита, вы готовы дальше представлять свои доказательства?» — вопросом на вопрос ответила судья Лариса Семенова.

Адвокат уточнила, что сегодня пока не готовы, доказательства есть и планируется допрос самого Улюкаева, но прежде хотят все-таки выслушать Сечина. «Тем более его адвокат в письме не указал даты, в которые занят свидетель», — обратила внимание Каштанова.

«Написано: до конца года, — резко и несколько нервно заявила судья. — Неявка свидетеля Сечина не препятствует защите в представлении доказательств. Я вам уже объясняла, что в связи с командировками он не может явиться в суд. Защита вы готовы представлять доказательства».

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Несмотря на то, что адвокаты снова объяснили, что хотят выслушать Сечина и затем только приступить к допросу Улюкаева, судья Семенова еще несколько раз строго спрашивала: «Защита, вы будете представлять доказательства?»

«Все мы тут находимся благодаря свидетелю Сечину, — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. — Мы имеем право самим решать, в какой очередности представлять доказательства. Наш подзащитный готов дать показания после выступления Сечина. И напомню, что на его вызове настаиваем не только мы, но и обвинение. Только прокуроры почему-то сейчас молчат».

«А вы принимали меры к его вызову?» — спросила судья. «Мы принимали», — ответила защита. «Мы — нет», — ответили прокуроры. Они не возражали против направления очередной повестки, но заявили, что если Улюкаев не хочет давать показания, то они, прокуроры могут перейти к стадии дополнений.

Адвокаты заявили, что такие подходы обвинения и суда нарушают принципы равенства процесса и вновь попросили направить повестку Сечину. Судья в итоге согласилась направить четвертую повестку главе «Роснефти», но вновь заметила, что неявка свидетеля «не препятствует защите в представлении доказательств» и если защита на следующем заседании не будет их представлять, то пусть готовится к стадии дополнений.