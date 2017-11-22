Гаагский трибунал приговорил генерала Младича к пожизненному заключению за геноцид

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил экс-командира армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению за геноцид. Трансляцию заседания ведет видеоагентсво Ruptly TV.

Соответствующее решение огласил судья МТБЮ Альфонс Ори. Адвокаты просили назначить бывшему командиру другое наказание, они ссылались на плохое состояние здоровья генерала.

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Напомним, Ратко Младича обвиняют по 11 пунктам: в частности, в геноциде мусульман и хорватов. По версии прокуратуры, генерал был причастен к убийству восьми тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году.

Он командовал сербскими войсками, которые депортировали оттуда женщин и детей, а мужчин убили после допросов. Кроме того, Младича обвиняют в том, что его войска убили около десяти тысяч мирных жителей во время осады Сараево (город в Боснии и Герцеговине).

Первое обвинение со стороны международного правосудия против Младича было выдвинуто в июле 1995 года, позднее его объявили в международный розыск.

В 2011 году сербские власти арестовали генерала Младича и экстрадировали его в Гаагу. Процесс по его делу начался 16 мая 2012 года. Генерал не признает своей вины.

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годов.