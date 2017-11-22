В «Яндексе» объявили об уходе гендиректора

Компанию «Яндекс» покинет генеральный директор Александр Шульгин, который также занимался операционным управлением. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на сайте.

«Сейчас “Яндекс” находится в превосходной форме, и я верю, что у компании впереди годы отличного роста. Мне же пришло время двигаться дальше», — приводит пресс-служба слова Шульгина.

Новым операционным директором станет финансовый директор компании Грег Абовский, с 1 декабря этого года. Он также будет занимать пост финансового директора. Руководить группой компаний «Яндекса» по-прежнему будет Аркадий Волож.

Грег Абовский пришел в «Яндекс» в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. До «Яндекса» он более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий.