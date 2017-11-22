«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на американскую премию «Независимый дух»‍

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на американскую премию «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) в категории «Лучший международный фильм», сообщает пресс-служба премии.

Кроме фильма Звягинца на премию в этой номинации претендуют французский фильм «120 ударов в минуту», чилийская «Фантастическая женщина», британские «Я не ведьма» и «Леди Макбет».

Ранее «Нелюбовь» вошла в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». До этого фильм Звягинцева получил множество российских и зарубежных наград. Среди них самая значимая — приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Вручение премии «Независимый дух» состоится 3 марта 2018 года — за сутки до церемонии «Оскар». В 2015 году на «Оскар» номинировался другой фильм Звягинцева — «Левиафан». Тогда его обошел польский фильм «Ида».

Independent Spirit Awards — американская кинопремия, присуждается с 1984 года и ориентирована прежде всего на независимое кино.

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей развод.