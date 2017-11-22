В правительстве заявили о подделке 40% коньяка на российском рынке

Около 40% коньячной продукции на отечественном рынке является подделкой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на курирующего алкогольную отрасль вице-премьера Александра Хлопонина.

«Мы приблизительно знаем, и я думаю, что около 40% продукции на коньячном рынке - это фальсификат», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что у властей сложится «предварительное понимание», откуда и куда поставляют поддельный алкоголь до нового года. «Это очень большой пласт работ», — заметил Хлопонин.

Напомним, в мае минимальная цена за бутылку коньяка объемом 0,5 литра выросла до 371 рубля. Оптовая цена — до 323 рублей, а цена от производителя — до 314 рублей.

Как пояснили в Минфине, увеличение минимальной цены на алкогольную продукцию связано с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь.