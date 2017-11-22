Следователи нашли у полковника МВД Захарченко новые «сомнительные средства»

Следствие продолжает находить денежные средства «сомнительного происхождения» в рамках расследования по делу бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, сообщил прокурор Сергей Бочкарев, передает Интерфакс.

«Как прокурор, надзирающий за уголовным делом, могу сказать, что расследование продолжается, и ото дня к дню мы на ходим очередные суммы денежных средств, которые, по нашему мнению, не могли быть законно нажиты гражданами», — заявил Бочкарев в Никулинском суде Москвы, где продолжается рассмотрение иска Генпрокуратуры к Захарченко.

При этом прокурор отказался уточнить, о каких именно денежных средствах идет речь. Напомним, Генпрокуратура России добивается передачи государству недвижимости и денежных средств, по версии следствия, принадлежащих Захарченко и его близким родственникам.

В частности, у Захарченко и членов его семьи обнаружили более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма. Следствие считает, что все эти ценности были получены Захарченко из незаконных источников.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко обвиняют в получении нескольких взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Сам Захарченко на заседании суда 20 ноября не признал свою вину. По его словам, ни он сам, ни его родные не нарушали закон.

Ранее мать и сестра Захарченко утверждали, что 120 млн долларов, обнаруженные следователями при обысках, им подкинули. Позднее стало известно, что они покинули Россию.