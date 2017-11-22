МОК пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских скелетонистов
Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Олимпиад российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Об этом сообщается на сайте МОК.
Спортсменов также лишили завоеванных на сочинской Олимпиаде наград — Третьяков и Никитина лишились золотой и бронзовой медалей.
30 декабря прошлого года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила Третьякова, Никитину, Потылицыну и Орлову, в отношении которых МОК инициировал дисциплинарные дела. Спортсменов подозревали в нарушении антидопинговых правилх во время Олимпиады в Сочи.
В январе 2017 года IBSF сняла со скелетонистов отстранение в связи с недостатком доказательств.
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