Путина попросили назначить Давыдова научным руководителем онкоцентра

Сотрудники онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить научную школу руководителя центра Михаила Давыдова. Под письмом подписались более тысячи человек. Об этом стало известно на пресс-конференции в Интерфаксе.

Ее участники отметили, что без дальнейшего участия Давыдова в развитии центра будет разрушена многолетняя стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями в России.

«Все самое важное, что я сделал в жизни и в науке, я сделал от 60 до 80 лет. А сейчас огромное количество выдающихся специалистов, директоров научных институтов, главных врачей отправляют на пенсию. И вот так же “уходят” на пенсию Давыдова. Последствия этого решения будут самые серьезные», — заявил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаль.

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон призвал сделать для Давыдова исключения из закона, устанавливающего предельный возраст для главврачей, а Валентин Юдашкин, Александр Розенбаум и Владимир Винокур записали видеообращение с призывом сохранить за Давыдовым пост главврача Центра онкологии имени Блохина. Ассоциация онкологов России и организации пациентов также выступила за сохранение за Давыдовым поста главврача.

13 ноября Михаил Давыдов заявил о своем уходе с поста главного внештатного онколога Минздрава России, а также с поста директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Он рассказал, что с ним не продлили контракт, поскольку 11 октября ему исполнилось 70 лет. Сложить свои полномочия Давыдов планирует 27 ноября. С октября в России вступил в силу закон, согласно которому возраст руководителей научных учреждений не должен превышать 70 лет.