В «Роснефти» назвали новый вызов Сечина в суд «очень странной ситуацией»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с RNS назвал «очень странной ситуацией» очередной вызов его начальника Игоря Сечина в суд на процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Это очень странная ситуация. Складывается ощущение, что таким образом идет отвлечение от основной сути судебного процесса. Это происходит несмотря на то, что обвиняемый был задержан с поличным, и суду были представлены исчерпывающие доказательства его вины», — сказал Леонтьев.

Он добавил, что суд должен отреагировать на уведомление Сечина о его напряженном рабочем графике до конца года. «Может быть должно быть какое-то согласование», — посчитал Леонтьев.

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Сечин уже трижды не являлся в суд. В среду, 22 ноября, суд пообещал направить главе «Роснефти» новую, четвертую повестку. Адвокат Сечина уведомил суд, что «до конца года ожидается усиление напряженности» в графике главы «Роснефти», поэтому его не стоит ждать. «Сечин подтверждает все ранее данные им показания и просит огласить их в его отсутствии», — говорится в письме.

Ранее Сечин обещал явиться в суд, если сможет согласовать графики судебных заседаний и своей работы. Сторона обвиняемого Улюкаева настаивает на очном допросе свидетеля. На заседании 22 ноября адвокаты Улюкаева заявили, что их подзащитный готов дать показания после выступления Сечина.

Глава «Роснефти» — один из ключевых свидетелей по делу о вымогательстве и получении взятки Алексеем Улюкаевым. В рамках оперативно-розыскных мероприятий Сечин передал экс-министру два миллиона долларов за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».

Согласно закону, свидетель может не явиться в суд по уважительным причинам: болезнь, командировки или личные обстоятельства. Если суд решит, что свидетель уклоняется от явки, его могут привести судебные приставы.