В Великом Новгороде мужчина умер на заседании суда

Следственный комитет (СК) по Новгородской области начало проверку после смерти мужчины 1962 года рождения во время заседания Новгородского районного суда, где рассматривался вопрос о продлении его ареста. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным СК, подсудимый почувствовал себя плохо во время заседания суда. «Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверку будет принято процессуальное решение.