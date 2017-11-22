СБУ разрешили арестовывать имущество в Крыму

Подразделение службы безопасности Украины (СБУ) по вопросам Крыма получило судебное разрешение арестовывать «незаконно присвоенное» имущество в Крыму. Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о том имуществе, которое до присоединения Крыма к России находилось на балансе государственных органов. Однако каким образом будет накладываться арест — не уточняется.

Ранее госсовет Крыма единогласно проголосовал за продажу национализированных автозаправочных станций (АЗС), которые принадлежали бывшему губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому.

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Решение национализировать имущество экс-губернатора было принято в 2014 году. Под закон попало недвижимое имущество Приватбанка, оздоровительный комплекс «Таврия», пять земельных участков площадью 65 га в поселке Форос, газозаправочная станция и нефтебаза в Инкермане. По оценке самого Коломойского, его потери от вступления закона в силу составили 2 млрд долларов.

После присоединения Крыма к России у местных предпринимателей изъяли около 250 объектов недвижимости. Власти Крыма объясняли, что национализация нужна из-за экономической блокады Крыма и уникальных архитектурных особенностей изымаемых объектов.

В ноябре 2017 года Конституционный суд России (КС) обязал суды принимать иски, в которых оспариваются решения о национализации объектов недвижимости в Крыму.