СБУ разрешили арестовывать имущество в Крыму
Подразделение службы безопасности Украины (СБУ) по вопросам Крыма получило судебное разрешение арестовывать «незаконно присвоенное» имущество в Крыму. Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о том имуществе, которое до присоединения Крыма к России находилось на балансе государственных органов. Однако каким образом будет накладываться арест — не уточняется.
Ранее госсовет Крыма единогласно проголосовал за продажу национализированных автозаправочных станций (АЗС), которые принадлежали бывшему губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому.
Решение национализировать имущество экс-губернатора было принято в 2014 году. Под закон попало недвижимое имущество Приватбанка, оздоровительный комплекс «Таврия», пять земельных участков площадью 65 га в поселке Форос, газозаправочная станция и нефтебаза в Инкермане. По оценке самого Коломойского, его потери от вступления закона в силу составили 2 млрд долларов.
После присоединения Крыма к России у местных предпринимателей изъяли около 250 объектов недвижимости. Власти Крыма объясняли, что национализация нужна из-за экономической блокады Крыма и уникальных архитектурных особенностей изымаемых объектов.
В ноябре 2017 года Конституционный суд России (КС) обязал суды принимать иски, в которых оспариваются решения о национализации объектов недвижимости в Крыму.