Двум участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение двум участникам потасовки на территории комплекса «Москва-Сити», сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников, передает ТАСС.

Следствие просит суд арестовать Э. Хамидова, подозреваемого в «покушении на убийство двух и более лиц» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и М. Исмаилова, которого обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее в московской полиции сообщали о шестерых задержанных, которых проверяли на причастность к потасовке на территории комплекса «Москва-Сити». Следствие расследует уголовное дело о перестрелке по статьям 105 УК РФ, 213 УК РФ и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между сотрудниками охраны двух посетителей произошел конфликт, закончившийся перестрелкой.

Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, по данным СМИ — телохранители одного из совладельцев башни «Око», а также члена совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева. Между ними и сотрудниками охраны авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова произошел конфликт, который завершился стрельбой, в результате чего пострадали шесть человек.