Суд смягчил приговор фигуранту дела «электронных браслетов» экс-главе ФСИН

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Реймеру, разрешив не платить штраф в 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В остальном приговор оставить без изменения», — сказала судья.

Кроме того, Мосгорсуд также снял штраф в размере 600 тысяч рублей с бывшего замдиректора ФСИН Николая Криволапова и штраф в 700 тысяч рублей с директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» Виктора Определенова.

Напомним, в июне этого года замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-директора ФСИН Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных.

Реймера приговорили к восьми годам колонии. Его также лишили звания генерала и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Помимо Реймера, по делу «электронных браслетов» также проходили Криволапов, директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН Виктор Определенов и гендиректор коммерческой организации Николай Мартынов.

Всех четверых обвиняли в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество»). Ущерб от их действий оценивается в 2,7 млрд рублей.

По версии следствия, обвиняемые в 2010-2012 годах по завышенной цене покупали электронные браслеты для помещенных под домашний арест. При фактической стоимости браслетов 19 тысяч рублей за комплект, ФСИН платил за каждый от 108 до 128 тысяч рублей.