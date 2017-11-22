ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального на повторный приговор по делу «Кировлеса»

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу оппозиционного политика Алексея Навального на повторный приговор по делу «Кировлеса». Об этом сам Навальный сообщил в Telegram-канале.

«13 ноября Европейский суд принял к рассмотрению дело "Кировлес-2", — написал оппозиционер.

В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно признал Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении имущества предприятия Кировлес. Суд приговорил Навального к пяти годам условно, Офицеров получил четыре года условно.

До этого, в ноябре прошлого года Верховный суд России в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены по этому делу к реальным срокам лишения свободы.

Также Никулинский суд тогда взыскивал с фигурантов дела 16 млн рублей в виде компенсации имущественного вреда с осужденных за ущерб, который они дела якобы нанесли предприятию. Позднее Мосгорсуд отменил это решение.

В июле 2018 года уже Никулинский суд Москвы взыскал по делу «Кировлеса» более 2 млн 164 тысячи рублей с Алексея Навального, предпринимателей Петра Офицерова и Вячеслава Опалева.