В Тбилиси во время спецоперации против террористов спецназовец получил смертельное ранение

В Тбилиси почти сутки продолжалась спецоперация против предполагаемых террористов, которые забаррикадировались в квартире. Один сотрудник спецназа МВД был смертельно ранен и позже умер в больнице, сообщают грузинские СМИ.

Об антитеррористической операции в Тбилиси стало известно в ночь на 22 ноября. В общей сложности операция продолжалась около 20 часов, непосредственный штурм квартиры шел около пяти часов. Все это время велась стрельба и были слышны мощные взрывы.

Портал «Новости Грузия» сообщает, что предполагаемым террористам предложили сдаться, но они отказались и открыли стрельбу по сотрудникам спецназа из автоматического оружия и взорвали гранаты. Утром 22 ноября стрельба прекратилась, однако позже возобновилась. В подъезде сгорели две квартиры, в одной из которых укрывались подозреваемые.

Пока подтверждена информация только о гибели спецназовца в больнице, сообщает Rustavi2. Ему был 41 год. По неподтвержденным данным СМИ, также пострадали трое подозреваемых и двое полицейских.

Официально Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании одного из террористов. О личностях подозреваемых ничего не сообщается. В СГБ только рассказали, что они — иностранцы, которые являются сторонниками некоей террористической организации. Квартиру им сдал житель Панкисского ущелья, где живут, в основном, чеченцы-кистинцы.