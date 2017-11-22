ФАС уличила поставщиков продуктов для МВД в сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о картельном сговоре между поставщиками продуктов питания для нужд Федерального казенного учреждения «Северо-кавказское управление материально-технического снабжения МВД России, сообщается на сайте ФАС.

Речь идет о компаниях «Благо», «Соломко» и «ДЗСБ», которые, по данным службы, договорились не подавать на аукционах предложения по цене ниже других участников соглашения. Таким образом, поставщики пытались сохранить изначальную цену, отказываясь от конкурентной борьбы. В результате цена контрактов не снижалась более чем на 2% от начального уровня цены, пишет ФАС.

«Например, на одном из аукционов, ООО «Благо» не подавало ценовых предложений, в результате чего ООО «ДЗСБ» было признано победителем этого аукциона», — отмечают в службе.

ФАС признал компании нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Напомним, в конце октября ФАС подготовила законопроект, расширяющий полномочия ведомства в противодействии антиконкурентным соглашениями компаний. Если проект закона будет принят, служба сможет изымать у подозреваемых в картельном сговоре компаний документы и предметы, требовать объяснений у сотрудников и получать материалы оперативно-розыскной деятельности.