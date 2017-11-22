Россия отозвала заявку на проведение Кубка мира по баскетболу

Россия отозвала заявку на проведение Кубка мира-2023 по баскетболу из-за «негативного отношения» мирового спортивного сообщества к российским атлетам. Об этом сообщается на сайте Российской Федерации Баскетбола.

«Мы проделали большой объем работы и получили хороший опыт. Федерация искренне благодарит всех, кто принимал участие в продвижении нашей заявки», — говорится в сообщении.

22 ноября — это последний день подтверждения заявок. Окончательное решение о месте проведения соревнований будет приятно 9 декабря.

Желание принять участие высказывали такие российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь. Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) в октябре даже совершила рабочую поездку по городам России.

Министр спорта Павел Колобков заявлял, что у России есть хорошие шансы принять чемпионат мира по баскетболу в 2023 году. «Никогда в России турниры подобного уровня не проводились», — сказал Колобков.

Помимо России заявки подавали Турция, Аргентина/Уругвай и Япония/Индонезия/Филиппины.