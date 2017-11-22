Чеченский омбудсмен: информация о запертых в спортзале за употребление алкоголя не подтвердилась

Информация о якобы содержании в спортзале селения Химой Шаройского района Чечни жителей, задержанных за употребления алкоголя, не подтвердилась. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев, сообщает ТАСС.

«Сотрудники моего аппарата выезжали в селение Химой, проверили спортзал, провели опрос жителей и не обнаружили никаких подтверждений того, что там содержались задержанные за пьянство граждане. В спортзале молодежь тренировалась, а опрошенные жители о том факте ничего не слышали», — сказал омбудсмен.

Он также отметил, что в республике проводится жесткая профилактическая работа с привлечением общественности, духовенства, родителей и родственников, но в рамках действующего закона.

По словам Нухажиева, сообщение о задержанных в спортзале — искусственное нагнетание ситуации.

«Если человек пьяный и нарушает порядок, ничего необычного нет в том, что его задержат. А что, нужно ждать, пока он сядет за руль и кого-то убьет? Но все задержания, так же, как и любые профилактические меры, должны проводиться в рамках закона», — отметил омбудсмен.

Ранее проект «Кавказ. Реалии» писал, что несколько человек заперли в спортзале в селении Химой Шаройского района Чечни за употребление алкоголя и наркотиков.

Родственник жителя села Самашки, который оказался среди задержанных, рассказал, что задержанные должны дождаться, пока к ним не приедет съемочная группа, чтобы записать извинения. А затем эти извинения должны были показать по местному телевидению в рамках анонсированной главой республики Рамзаном Кадыровым кампании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией.