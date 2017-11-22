Собянин допустил проведение второй реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице может быть запущена вторая программа реновации жилья, передает РИА Новости слова мэра с его выступления в РЭУ им. Плеханова.

«Если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут», — сказал Собянин.

Однако мэр Москвы добавил, что для начала «надо пройти первую стадию» и запустить программу реновации пятиэтажного жилья, которую разработали ранее, чтобы горожане увидели, какими будут новые дома.

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Напомним, 3 октября мэрия Москвы утвердила окончательный список домов, которые снесут к 2032 году в рамках программы реновации. В нем оказались 5 177 домов.

Их жителям обещают переселить в новые квартиры в пределах того же района. Сами квартиры, обещают власти, будут не меньше по площади или рыночной стоимости (на выбор переселенцев).

Как заявлял Собянин, столичные власти заложили в бюджет реновации пятиэтажного жилья в 2017 — 2020 годах порядка 400 млрд рублей. За 15 лет программа может обойтись городу в сумму порядка трех трлн рублей, большая часть денег пойдет на строительство жилья.