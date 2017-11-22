Депутаты одобрили увеличение наказания за насилие над животными

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Соответствующие поправки к законодательству в начале ноября внесла группа депутатов во главе с Олегом Шеиным («Справедливая Россия») и Владимиром Бурматовым («Единая Россия»).

Законопроект предполагает изменения в ст.245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Документом предлагается лишать свободы на срок до трех лет за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если оно совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних (ч.1 ст. 245 УК РФ).

В настоящее время это деяние предусматривает до шести месяцев ареста.

За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от трех до пяти лет (ч. 2 ст. 245 УК РФ, сейчас по ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет).

Активист «Альянса защитников животных» Юрий Корецкий пояснил, что 245-ая статья не работает, а ужесточения наказания ничего не изменит.

Накануне у здания Госдумы завершилась акция зоозащитников, которые требовали скорейшего принятия другого закона, связанного с защитой животных. Речь идет о законопроекте об ответственном обращении с животными. Активисты объявили голодовку 7 ноября. Нескольких зоозащитников задержала полиция и затем отпустила без составления протокола.

По словам участника акции Юрия Корецких, окончание акции связано с тем, что прошел последний совет Госдумы в ноябре, но дата рассмотрения законопроекта так и не была назначена.

Второе чтение законопроекта о наказании за жестокое обращение с животными пройдет 8 декабря, третье — на 13 декабря, а 15 декабря законопроект планируют рассмотреть в Совете Федерации.