Умер пострадавший во время перестрелки в «Москва-сити» сотрудник Росгвардии

Один из пострадавших в перестрелке в «Москва-сити» сотрудник Росгвардии умер в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова следователя в Пресненском суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте обвиняемого по делу Ильдара Хамидова.

По словам следователя, в ближайшее время дело будет переквалифицировано с покушения на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) непосредственно на убийство (ст. 105 УК РФ).

Следователь также отметил, что Хамидов непосредственно стрелял из пистолета. Его также опознал один из сотрудников Росгвардии, который находится в больнице.

Ране суд арестовал на два месяца 39-летнего жителя подмосковного Одинцово, директор одного спортивного клуба Магомеда Исмаилова. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса).

По данным следствия, вечером 17 ноября на территории комплекса «Москва-Сити» между сотрудниками охраны двух посетителей произошел конфликт, закончившийся перестрелкой.

Как сообщают СМИ, Хамидов и Исмаилов — телохранители одного из совладельцев башни «Око», а также члена совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева.

Между телохранителями и сотрудниками охраны авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова произошел конфликт, который завершился стрельбой, в результате чего пострадали шесть человек.