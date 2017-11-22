СК проверит действия неоказавших помощь жителю Смоленска врачей

Управление Следственного комитета России по Смоленску проверит информацию о смерти пациента в одной из городских больниц из-за бездействия врачей, говорится на сайте ведомства.

Как уточняет СК, следователями будут тщательно проверены факты, изложенные СМИ.

На видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовало издание Readovka.ru, видно, как мужчина выходит из кабинета врача, падает на пол и ударяется головой. Сотрудники больницы сначала долго не подходят к нему, а затем тащат мужчину по полу.

Запись была сделана в ночь на 12 июня 2017 года. Readovka.ru сообщает, что пациент впал в кому, через девять дней ему сделали трепанацию черепа, а еще через два дня он умер.

Главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Журавлев, объясняя произошедшее, заявил, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

«Он был госпитализирован в палату наблюдения, и в этот момент вышел из палаты и упал в коридоре. Подходила медсестра, которая не смогла самостоятельно поднять пациента, так как он весил более 100 килограммов», — рассказал Журавлев.

Главврач утверждает, что пациента подвергли «всем методам обследования, диагноз установили вовремя, лечение было проведено адекватно».