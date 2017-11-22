Собчак сообщила о начале прокурорской проверки ее высказывания насчет Крыма

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России в 2018 году, заявила, что Генпрокуратура ведёт проверку ее высказываний о принадлежности Крыма. Об этом Собчак заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, мы получили официальное письмо», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запросы в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить слова Собчак об украинской принадлежности Крыма.

В ответ на предложение Рашкина Собчак отметила, что подсудны, согласно российскому законодательству, именно призывы к отделению или нарушению территориальной целостности России, но в законе «нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным».

До этого в интервью CNN телеведущая сообщила, что, по ее мнению, референдум 2014 года был инициирован Москвой, чтобы оправдать присоединение полуострова к России.

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Напомним, что 18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая отметила, что идет на выборы под лозунгом «Собчак против всех».