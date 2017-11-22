ЦСКА обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

В Москве ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщает российский клуб.

В первом тайме отличился Георгий Щенников. Во втором тайме после прострела Витинью мяч попал в ворота гостей рикошетом от Жардела.

Отмечается, что вратарь команды Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил в матче Лиги чемпионов. До этого он пропускал в 43 матчах основной стадии Лиги чемпионов подряд.

Перед последним туром групповой стадии ЦСКА обеспечил себе минимум третье место в турнирной таблице группы А, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.

Накануне «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в рамказ Лиги чемпионов. Российский клуб также занимает третье место в своей группе и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы.