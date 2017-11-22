ЦСКА обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
В Москве ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщает российский клуб.
ВСЁ! Голы @GShchennikov42 и @11vittinnho принесли победу над Бенфикой, которая гарантировала нам еврокубковую весну! С победой, красно-синие! 🔴🔵 #ЦСКАБенфика pic.twitter.com/t8JZH0wm4M— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 22, 2017
В первом тайме отличился Георгий Щенников. Во втором тайме после прострела Витинью мяч попал в ворота гостей рикошетом от Жардела.
Отмечается, что вратарь команды Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил в матче Лиги чемпионов. До этого он пропускал в 43 матчах основной стадии Лиги чемпионов подряд.
Перед последним туром групповой стадии ЦСКА обеспечил себе минимум третье место в турнирной таблице группы А, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.
Накануне «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в рамказ Лиги чемпионов. Российский клуб также занимает третье место в своей группе и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы.