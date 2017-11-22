Суд Ниццы начал допрос сенатора Керимова

Во Франции задержанного российского сенатора Сулеймана Керимова доставили в суд Ниццы, он беседует с судебным следователем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра.

В районе 17 часов (19:00 мск) полицейской машине привезли Керимова к зданию Дворца правосудия в Ницце. Российского сенатора допрашивает судебный следователь, который должен принять решение о том, будет ли выдвинуто в отношении Керимова обвинение.

Вместе с Керимовым, как сообщило AFP, в суде было два защитника — Никита Сычев (чье бюро зарегистрировано в Каннах) и Ками Аери (KamiHaeri), один из влиятельнейших адвокатов Франции.

В нынешнем году Аери рассматривался в качестве одного из главных претендентов на пост Председателя Парижской коллегии адвокатов, но снял свою кандидатуру. Год назад Министерство юстиции Франции заказало Аери и еще трем его коллегам подготовку доклада на тему «Будущее профессии адвоката».

Ранее сообщалось, что Керимов отказался признать вину в неуплате налогов. При этом, официальных обвинений сенатору до сих пор не предъявлено.

Напомним, что вечером 20 ноября прибывший из Москвы Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Сенатора доставили в полицейский участок.