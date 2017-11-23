Сенатора Сулеймана Керимова обязали выплатить залог в 5 млн евро

Суд во Франции не стал арестовывать сенатора Сулеймана Керимова, однако обязал его выплатить залог в размере 5 млн евро. Об этом РИА Новости рассказал прокурор Франции Жан-Мишель Прэтра.

Керимов должен будет сдать российский паспорт, являться в полицию каждую неделю и не уезжать из Франции до окончания расследования. Ему также запрещено общение с некоторыми лицами, имена которых не сообщаются.

Ранее сенатора доставили на допрос в суд в Ницце, после чего прокурор предъявила обвинения в отмывании денег, скрытых при неуплате налогов. По информации источников французских СМИ, Керимов мог покупать виллы через подставные фирмы и не платить деньги в казну Франции.

СМИ утверждают, что помимо Керимова задержали еще нескольких человек, которые могут быть причастны к расследуемому делу.

Напомним, вечером 20 ноября прибывший из Москвы Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Сенатора доставили в полицейский участок.